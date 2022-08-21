Draymond Green, Beşiktaş- Fatih Karagümrük mücadelesini izledi

Doğa Başak Öztürk|
2022 NBA Summer League - Golden State Warriors v New York KnicksGetty
Beşiktaş vs Fatih KaragümrükBeşiktaşFatih KaragümrükSüper Lig

NBA'de Golden State Warriors forması giyen basketbolcu Draymond Green, 4-1 Beşiktaş zaferiyle sonlanan Karagümrük mücadelesini izledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 4-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Amerikalı yıldız basketbolcu Draymond Green, Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesini Vodafone Park'tan takip etti.

Beşiktaş Basketbol Takımı Resmi Twitter hesabında paylaşılan videoda, Draymond Green, Beşiktaş'a yeni sezonda şans diledi.

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