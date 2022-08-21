Draymond Green, Beşiktaş- Fatih Karagümrük mücadelesini izledi

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma 4-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.
NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Amerikalı yıldız basketbolcu Draymond Green, Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadelesini Vodafone Park'tan takip etti.
Beşiktaş Basketbol Takımı Resmi Twitter hesabında paylaşılan videoda, Draymond Green, Beşiktaş'a yeni sezonda şans diledi.
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Draymond Green, bu gece @VodafonePark’ta misafirimiz oldu.— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) August 21, 2022
Welcome to Beşiktaş @Money23Green 🦅 pic.twitter.com/uiCFEU9iEb