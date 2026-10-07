Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları, 2000 kelimeyi aşan uzun bir bildiri yayımlamasının ardından dünya basınında geniş yankı buldu. Oyuncu bu bildiride, uluslararası ara döneminde takımdan ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı kampında patlak veren krizle ilgili sessizliğini bozdu.

Portekiz'in kaptanının sahip olduğu küresel konum göz önüne alındığında, bildirinin büyük ilgi görmesi doğaldı. Nitekim basın, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığın perde arkasına ilişkin ortaya koyduğu ayrıntıları ve özel toplantılarda kendisine verildiğini söylediği sözleri, kriz daha sert bir boyut almadan önce enine boyuna değerlendirdi.

Portekiz'in "A Bola" gazetesi, İspanyol, İngiliz ve Fransız gazetelerindeki tepkileri aktardı.

Ronaldo'nun İspanya'daki "depremi"

İspanyol basını, "Marca" gazetesinin Ronaldo'nun açıklamalarının yarattığı "deprem" olarak nitelendirdiği gelişmeye, özellikle 41 yaşındaki oyuncunun ortaya koyduğu perde arkası ayrıntılara odaklanarak ışık tuttu.

Gazete, Jorge Jesus'un Al Nassr Kulübü'nün sportif direktörü Simon Cutinho'nun da katıldığı özel toplantılarda Ronaldo'nun fiziksel durumunun yönetimine ilişkin verdiği sözlerin, daha sonra basın önünde yaşananlarla tamamen çeliştiğini vurguladı.

"Marca", Ronaldo'nun bildirisindeki en çarpıcı sürprizlerden birine de yer verdi: Oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırmaya hazır olduğunu, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüş yolculuğu sırasında Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın ısrarı üzerine bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

İngiltere "acı ayrılığın" ayrıntılarını anlatıyor

İngiltere'de medya, konuyu Portekiz Milli Takımı'nda bir dönemin sona ermesinin işaretlerinden biri olarak ele aldı.

"The Athletic" gazetesi, Ronaldo'nun ortaya koyduğu olayların zaman dizinini ayrıntılı biçimde aktardı: Norveç ve Danimarka karşısında kendisinin oynatılmamasını öngören asıl plandan başlayarak, Norveç maçında oyuna girmemesine rağmen ısınmaya gönderilmesine ilişkin ani karara, oradan da Jorge Jesus'un krizi basın önünde açıklığa kavuşturmak için Ronaldo'nun önceden üzerinde anlaşıldığını söylediği formülasyona uymayı reddetmesine kadar.

"Sky Sports" ise Ronaldo ile milli takım arasındaki ayrılığın bıraktığı "acı tat"tan söz etti; ancak aynı zamanda oyuncunun milli takım kariyerini sonlandırmayı planlamadığına, aksine kamptan ayrılması nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu'nun kendisine verebileceği her türlü disiplin cezasına katlanmaya hazır olduğunu açıkladığına dikkat çekti.

"Daily Mail" gazetesi ise Ronaldo'nun bildirisini "garip bir bildiri" olarak nitelendirdi ve oyuncunun Portekiz teknik direktöründen talep ettiği "sekiz maddelik bir özür"ü, bunun yanı sıra Jesus'la yaptığı gizli görüşmelere ilişkin anlatımını ve efsane isimler Pelé ile Maradona'yla yaptığı kıyaslamayı, milli takımla geleceği hâlâ belirsizken bildiriye dahil ettiğine işaret etti.

Fransa'da "psikolojik dram"

Fransız "L'Équipe" gazetesi ise yaşananları, benzeri görülmemiş boyutları olan bir "psikolojik dram" olarak tanımlamayı seçti.

Gazete, krizin Ronaldo açısından sportif olarak hassas bir dönemde geldiğine işaret etti; ancak özellikle bildirisinin yayımlanma zamanlaması üzerinde durdu. Nitekim bildiri, tarihî rakibi Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda etmesinden yalnızca birkaç saat önce geldi.

ESPN, Ronaldo'nun "ültimatomunu" ortaya çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise "ESPN" ağı, kendi özel kaynaklarına dayanarak konunun dozunu yükseltti ve Ronaldo'nun bir tür ültimatom verdiğini, Jorge Jesus teknik direktörlük görevinde kaldığı sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmeyeceğini vurguladığını söyledi.

Ağa göre, Jesus'un oyuncunun kendisine söz verdiğini belirttiği şeyi, yani Norveç maçında oyuna girmeden ısınmaya çağrılması olayıyla ilgili basın toplantısında kamuoyu önünde bir açıklama ya da özür sunmayı yerine getirmemesinin ardından Ronaldo'nun öfkesi tırmandı.

Buna karşılık, Katar'ın "El Cezire" kanalı, Ronaldo'nun bildirisinin diğer yönüne, özellikle de kamptan ani bir şekilde ayrılması nedeniyle taraftarlara ve takım arkadaşlarına açıkça özür dilemesine odaklandı. Oyuncu, milli takımın kaptanlık pazubendini taşıma sorumluluğunun, kendisinden çıkan her davranışa daha büyük bir ağırlık kattığını da kabul etti.

"C'ego'7": alay radyolara kadar ulaştı

Krizin yankıları yalnızca gazeteler ve televizyon kanallarıyla sınırlı kalmadı; konu İspanya'daki radyo programları ve podcast'lerde de ele alındı.

"Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında yapımcılar, konuyu "C'ego'7" olarak nitelendirmeyi seçti. Bu, Ronaldo'nun kibrine, özellikle de Portekiz Milli Takımı'ndaki konumunu ve geçmişini savunurken Pelé ile Maradona'dan söz etmesine yönelik alaycı bir göndermeydi.