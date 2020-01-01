Dragoslav Stepanovic: Jovic kariyerini mahvetti

Karantina kurallarını çiğneyip ülkesi Sırbistan'a dönen Real Madrid forveti Luka Jovic'e bir eleştiri daha geldi.

Basketbol oyuncularından Trey Thompkins'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkmasının ardından antrenman tesislerini ortak olarak kullanan Futbol Takımı da karantina altına alınmıştı.

Alınan bu karara uymayan Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek kız arkadaşının doğum günü için 'a dönmüştü. Jovic'in bu davranışının ardından Sırbistan hükümeti genç oyuncuyu uyarmıştı. Hükümetin Jovic hakkında ne karar vereceği bilinmiyor.

Jovic'e bir eleştiri de Sırp antrenör Dragoslav Stepanovic'ten geldi. Kurir'e konuşan Stepanovic "Kariyerine büyük bir zarar verdi. Adi Hutter'in kendisine şans vermesinin ardından Sırbistan tarihinin en büyük transferini yaparak Real Madrid'e gitti. Kendine böyle bir şey yapmasını kabul edemiyorum. Luka kesinlikle kendini düşünmüyor" ifadelerini kullandı.