Dragi, Firavunlar’ı tebrik etti: Mısır işte bu konuma layık

Cezayirli spor yorumcusu ve "BeIN Sports" kanalının yıldızı Hafiz Daraji, Mısır milli takımının tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesini kutlayarak, bu başarıyı "Mısır ve dünya futbol tarihine yazılan yeni bir sayfa" olarak nitelendirdi.

Draj, "Facebook" sitesindeki resmi hesabından şu mesajı paylaştı: "Mısırlılar başardı ve hak ettikleri şekilde yeni bir sayfa yazdılar... Mısır'a ve muhteşem halkına 120 milyon kez tebrikler," diyerek bu başarının "imanın, çalışmanın ve imkansızı tanımayan mücadele ruhunun meyvesi" olduğunu vurguladı.

Cezayirli yorumcu, “İşte Mısır’ın hak ettiği yer budur ve Mısır futbolunun dünya devleri arasındaki doğal konumu budur” diyerek Firavunlar’ın dünya sahnesinde rekabet etmeye layık olduğunu vurguladı.

Dragi, Mısır milli takımının sergilediği “azim ve kararlılığı” övdü ve “erkekler bir şeye inandıklarında hayaller gerçeğe dönüşür” diyerek, tebriklerini “Mısır’a binlerce tebrikler… Dünya Kupası yolculuğunda ileriye” sözleriyle sonlandırdı.

Dragi’nin tebrik mesajı, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı; takipçiler bu mesajı “Arap spor ruhunun bir örneği” olarak değerlendirdi.