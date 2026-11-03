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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Dovi, Benzema'yı yakaladı ve Mbappe'nin tahtına yaklaştı

Villarreal - Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
D. Doue
K. Benzema
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Paris'in yetenekli ismi Fransa tarihine geçti

Désiré Doué, bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Paris Saint-Germain ile Villarreal arasında oynanan karşılaşmada dikkat çekici bir başarıya imza atarak Avrupa'nın en iyi genç Fransız yeteneklerinden biri olma konumunu pekiştirmeye devam etti ve kendisini Fransız futbol tarihinin en önemli forvetlerinden birinin yanına yerleştirdi.

Doué, ilk yarıda Paris'in dört golünden birini kaydederek Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22 yaşına basmadan 13'e yükseltti ve vatandaşı Karim Benzema'nın rakamını yakaladı.

Stats du Foot verilerine göre Doué, bu yaş kategorisinde kıtasal turnuva tarihinde en çok gol atan Fransız oyuncular listesinde, 21 golle zirvede bulunan Kylian Mbappé'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Aynı kaynak, Fransız yıldızın Paris Saint-Germain'de bir zafer ikonu olduğunu da vurgulayarak Luis Enrique'nin takımının Doué gol attığında kaybetmediğini belirtti ve şunları aktardı: "Doué, Paris Saint-Germain ile çıktığı 30 resmi maçta gol attı; takım bu maçların hepsini kazandı, beraberlik ya da mağlubiyet yaşamadan."

Gelecek maçlar
PSG

PSG

1. Lig

07 Kas 2026

TRO

TRO

VIL

VIL

La Liga

08 Kas 2026

GET

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Paris'in dört golü rekor bir sürede (16 dakika 2 saniye) Vitinha, Doué, Mayulu ve Ruiz aracılığıyla geldi.

Ayrıca okuyun: Video: Rekor sürede dört gol, Paris Real Madrid'in tarihi rekorunu kırdı

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