Désiré Doué, bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Paris Saint-Germain ile Villarreal arasında oynanan karşılaşmada dikkat çekici bir başarıya imza atarak Avrupa'nın en iyi genç Fransız yeteneklerinden biri olma konumunu pekiştirmeye devam etti ve kendisini Fransız futbol tarihinin en önemli forvetlerinden birinin yanına yerleştirdi.

Doué, ilk yarıda Paris'in dört golünden birini kaydederek Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22 yaşına basmadan 13'e yükseltti ve vatandaşı Karim Benzema'nın rakamını yakaladı.

Stats du Foot verilerine göre Doué, bu yaş kategorisinde kıtasal turnuva tarihinde en çok gol atan Fransız oyuncular listesinde, 21 golle zirvede bulunan Kylian Mbappé'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Aynı kaynak, Fransız yıldızın Paris Saint-Germain'de bir zafer ikonu olduğunu da vurgulayarak Luis Enrique'nin takımının Doué gol attığında kaybetmediğini belirtti ve şunları aktardı: "Doué, Paris Saint-Germain ile çıktığı 30 resmi maçta gol attı; takım bu maçların hepsini kazandı, beraberlik ya da mağlubiyet yaşamadan."

Paris'in dört golü rekor bir sürede (16 dakika 2 saniye) Vitinha, Doué, Mayulu ve Ruiz aracılığıyla geldi.

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