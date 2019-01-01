Doukara, Al İttifak'a transfer oldu

Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcü Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçının kadrosunda yer almayan 'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara takımdan ayrıldı.

Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Antalyaspor'un Ocak 2018'de 'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.

Süper Lig'de ilk olarak Osmanlıspor forması giyen Doukara, başkent ekibiyle 19 maçta 5 gol sevinci yaşamış ve 2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor'un yolunu tutmuştu. Kırmızı beyazlı formayla adeta yeniden doğan Doukara, görev aldığı 41 maçta; 16 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.