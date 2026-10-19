Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi ilk turunun üçüncü haftasında oynanacak Villarreal maçının kendisi için neden özel olduğunu açıkladı.

Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki haftasında galibiyet elde etti ve teknik direktörlüğünü, Iraola'nın Rayo Vallecano'daki eski yardımcısı Iñigo Pérez'in üstlendiği Villarreal ile karşılaştığında kusursuz siciline devam etmeyi umacak.

Başlangıçta Pérez'in 2023 yılında Bournemouth'ta Iraola'ya katılması planlanıyordu, ancak çalışma izniyle ilgili sorunlar transferin tamamlanmasına engel oldu.

Araujo, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile oynayacağı maçın arifesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu benim için özel bir maç, çünkü o benim arkadaşım. Birbirimizi Athletic Bilbao akademisi döneminden beri tanıyoruz, A takımda birlikte oynadık ve futbolu bıraktığı anda Rayo'da yardımcı antrenörüm olmasını istedim."

Gelecek maçlar LIV Şampiyonlar Ligi 15:00 VIL

Şöyle devam etti: "Birlikte pek çok deneyim yaşadık. Beni çok iyi tanıyor ve hakkımda her şeyi biliyor, ben de onun takımını İspanya La Liga'da takip ediyorum. Tuhaf bir maç olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür maçlar aranızdaki ilişki için iyi olmuyor. Çok konuşmaya alışkındık, ama arkadaşınla karşılaşacağını bildiğin zaman konuşmanız çok azalıyor. Normalde Premier Lig, İspanya La Liga, ailelerimiz ve her şey hakkında konuşurduk, ama maçın tarihi yaklaştıkça eskisi kadar irtibat halinde değildik."

Liverpool'un, iki oyuncunun da hafta sonu Brentford karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sırasında sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmasının ardından, salı günkü maçta Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un hizmetlerinden yoksun kalması bekleniyor.

Iraola şu yorumu yaptı: "Sanırım iki durumda farklı koşullar var. Jeremie Frimpong yeni ve ciddi bir sakatlık yaşadı, sanırım bu, oyuna girişinin ikinci veya üçüncü dakikasında oldu ve bunu öngörmek zordu."

Şöyle açıkladı: "İyileşmesini beklememiz gerekiyor, ancak milli ara öncesinde dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Deneyeceğiz, ama o tarihte hazır olması zor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dominik Szoboszlai'ye gelince, durum farklı, çünkü mesele yeni bir sakatlık değil. Sanırım hâlâ geçen hafta olduğu duruma neredeyse aynı durumda. Sakatlık ağırlaşmadı, ama belki tamamen iyileşene kadar biraz daha sabırlı olmamız gerekecek."

Şöyle bitirdi: "Bu, dönmeden önce uzun süre beklemesi gerekeceği anlamına gelmiyor, çünkü geçen haftaki durumuna neredeyse benzer bir durumda. Ancak onunla ilgili olarak biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor ve geçen maçta forma giyebilmek için gösterdiği çabayı, çok fiziksel geçeceğini bildiğimiz son derece zorlu bir maçta katkı sağlama isteğini takdir ediyorum."



