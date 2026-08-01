Bir hazırlık maçı, Liverpool kampında gerilim sahnesine dönüştü. Takımın 3 yıldızı arasında kaptanlık pazubandı yüzünden çıkan sert anlaşmazlık, Reds'in yeni sezona başlangıcına gölge düşürebilecek gizli çekişmeleri ortaya koydu.

İngiliz "The Telegraph" gazetesinin haberine göre anlaşmazlık, Liverpool'un geçtiğimiz perşembe günü Wrexham'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından patlak verdi. Curtis Jones, Kostas Tsimikas ve Dominik Szoboszlai açık bir tartışmaya girdi; olay, Yunan oyuncunun kaptanlık pazubandını çıkarıp yere fırlatmasıyla tartışmalı bir sahneyle son buldu.

Krizin kökeni, Szoboszlai'nin 75. dakikada oyundan çıkarılmasının ardından pazubandı Tsimikas'a teslim etme kararına dayanıyor. Bu durum, özellikle Yunan oyuncunun geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçirmesi ve kulüpteki beş yılı boyunca yalnızca yedek oyuncu olması nedeniyle Jones'un rahatsızlığına yol açtı.

"The Telegraph", kararı "garip" olarak nitelendirdi ve takımın yeni kaptan vekili olmayı hedefleyen Szoboszlai'nin "bu davranışın yaratacağı gürültüyü öngörmesi gerektiğine" dikkat çekti.

Kriz, geleceği belirsiz olan Jones'un durumuyla birlikte ek boyutlar kazanıyor. Inter Milan, Liverpool'un 40 milyon eurodan azını kabul etmemekte ısrar etmesine rağmen 35 milyon euro değerinde üçüncü teklifini sunduktan sonra Jones ayrılık ihtimaliyle karşı karşıya.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında gazeteciler olayı Szoboszlai'ye sorduğunda, Macar oyuncu doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve şunları söylemekle yetindi: "Hepimiz aynı gemideyiz ve kulüp için, birbirimiz için en iyisini istiyoruz. Bir kaptanımız var, Virgil van Dijk, ve hem onun hem de teknik direktörün söylediği her şeye uyacağız."

Şöyle ekledi: "Takımın en yaşlıları olmayabiliriz, ama uzun süredir buradayız. Bu sezon başarı elde etmek istiyoruz; bu uzun soluklu bir proje, çünkü yeni bir teknik direktörümüz var ve takım değişti."

Bu kriz, pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Leeds karşısında son hazırlık maçını oynamaya hazırlanan Liverpool için kritik bir zamanda geldi. Kulüp, lokal ligde beşincilikle ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'e elenerek sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından dengeyi yeniden kurma çabası içinde.