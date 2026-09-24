Şu anda kaleci artık yalnızca rakiplerinin kalesine gol atmasından korkmuyor, aynı zamanda arkadaşlarının hatalarından daha da fazla korkuyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde önümüzdeki 6 Ekim'e kadar düzenlenen 27'nci Arap Körfezi Kupası'nın, yani "Körfez 27"nin durumunun böyle olduğu söylenebilir.

Körfez turnuvası, yalnızca 3 maç oynanmasına rağmen şu ana kadar iki kendi kalesine gole sahne oldu; bu lanetten kurtulan tek maç ise Irak ile Umman arasındaki ilk karşılaşma oldu.

İlk kendi kalesine gol, Kuveyt Milli Takımı'nın savunmacısı Yusuf el-Hakkan'ın ayağından geldi. Dün çarşamba günkü maçlarında, Hümam el-Hümami'nin sert şutunun ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tek golünü kendi kalesine attı.

Ve 24 saatten kısa bir süre sonra ikinci kendi kalesine gol, Yemen Milli Takımı'nın savunmacısı Nadir Sehl'in ayağından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın bir ortasını uzaklaştırmaya çalışırken, topu ayağıyla ağlara çevirdi.

Kendi kalesine goller aynı şekilde atılmaya devam ederse, Körfez turnuvasının bu edisyonu daha önce görülmemiş tarihi bir rakama sahne olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, arkadaş laneti Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda açık bir şekilde ortaya çıkmış, turnuva 14 kendi kalesine gole sahne olarak, 12 golün atıldığı 2018 Rusya Dünya Kupası'nda yaşananları geride bırakan tarihi bir rekora imza atmıştı.

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