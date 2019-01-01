Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e bir talip daha

Birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği Dorukhan Toköz'ün son olarak İtalyan devi Roma'nın gündeminde olduğu öğrenildi.

Beşikaş'ta geçtiğimiz sezonun ikinci bölümünde yaptığıı çıkışla birçok takımın radarına takılan Dorukhan Toköz'e İtalya'dan bir talip daha çıktı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre İtalya'nın güçlü ekiplerinden , 23 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

2017 yazında hatırı sayılır bir bonservis bedeli karşılığında 'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, Dorukhan Toköz için menajerler aracılığıyla görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 'dan transfer ettiği Dorukhan için İtalya'nın kulübünün 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak yönetimin Dorukhan'ı 10 milyon euro'dan az bir bonservis bedeline bırakmak istemediği öğrenildi.

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Siyah beyazlı forma ile çıktığı 24 Süper Lig karşılaşmasında 3 gol ve 3 asistle mücadele eden Dorukhan'ın bir sezon daha Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.