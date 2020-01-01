Dorukhan Toköz'den hakkında çıkan iddialara yanıt

Dorukhan Toköz siyah beyazlı ekiple neden sözleşme yenilemediğiyle ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı kulüple maddi konularda anlaşamadığı için sözleşme yenilemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dorukhan Toköz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım. Bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam." ifadelerine yer verdi.

"Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı." diyen milli futbolcu, "A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Dorukhan Toköz'ün menajeri dün yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile sözleşme yenileme konusunda bir sonuca varılmadığını ve ocak ayında görüşmelerin sonlandırıldığını duyurmuştu.