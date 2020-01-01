Dorukhan Toköz sahalara dönüyor

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 4 aydır Beşiktaş formasından uzak kalan Dorukhan Toköz, 15 gün içinde takımla antrenmanlara katılacak.

Beşiktaş'ın 'la 6 Ekim 2019’da oynadığı mücadelede dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'den sevindirici haber geldi.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Dorukhan Toköz yoğun tedavi programının ardından sağlığına kavuştu.

Ocak ayında bireysel olarak çalışmalarına başlayan 23 yaşındaki oyuncu, önceki gün tedavisinin son etabını da ’da tamamlayıp İstanbul’a geldi. ’ye döner dönmez soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Dorukhan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’la görüştüğü öğrenildi.

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Daha fazla takım

Türkiye’nin kadrosunda yer alabilmek için bir an önce takımla çalışmalara başlamak istediğini söyleyen Dorukhan Toköz’e bu konuda teknik direktör Sergen Yalçın’dan ‘zaman’ uyarısı geldiği bildirildi.

Yalçın’ın Dorukhan’a, “Takıma geri dönmek için acele etme. Önümüzde uzun bir süreç bulunuyor. Takımın saha ihtiyacı var. 15 gün daha burada kontrollerini yapıp sonrasında tam olarak hazır şekilde takıma katılırsın” dediği öğrenildi. Bu süre zarfında bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek olan başarılı ön liberonun, sezonun son haftalarına doğru formasına geri dönmesi bekleniyor.