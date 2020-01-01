Dorukhan Toköz iyileşti mi? Forma giyebilecek mi?

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu nasıl?

Salgın sebebiyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam ediyor.

Öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular ise bu süreçte iyileşme şansı yakaladı. O isimlerden biri de Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz.

Süper Lig'in 7. haftasında, 10 Ekim 2019’da sahasında konuk ettiği 'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 73. dakikada sakatlanmıştı.

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Diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması olan genç oyuncu, ekim ayından Süper Lig'in ara verildiği döneme kadar sahalardan uzak kalmıştı.

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Dorukhan Toköz iyileşti mi? Forma giyebilecek mi?

Milli oyuncu, mayıs ayının ortalarında takımla beraber çalışmalarına başladı.

Oyuncunun antrenmanlardaki performansının dikkat çekici olduğu gündeme gelirken şans verilmesi durumunda maçının ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.