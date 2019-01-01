Dorukhan Toköz gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ünson haftalardaki yükselen performansı dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Antalyaspor maçında da golünü attı.

22 yaşındaki oyuncu maçın 39. dakikasında Adriano'nun pasında kaydettiği şık golle takımını 2-0 öne geçirmişti.

Dorukhan, böylece üst üste çıktığı üç lig maçında üç gole ulaşmış oldu.

3 - Ligdeki son üç maçında üç gol atan Dorukhan Toköz, kariyerinde forma giydiği önceki 66 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti. Yanıyor🔥🔥🔥. pic.twitter.com/ioqVoJZAoC — OptaCan (@OptaCan) 3 Şubat 2019

Bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 9 lig maçında görev alan Dorukhan, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.