Dorukhan Beşiktaş'ta kalacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, kalmak istediğini belirtti.

Transferi en çok merak edilen isimlerden biri olan Dorukhan Toköz, Beşiktaşlıları rahatlatacak açıklamayı yaptı.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine görei mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan, "Şu anda transferim söz konusu değil. Burada mutluyum, devam ediyoruz. Sözleşme görüşmeleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın durumunu değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Biraz sıkıntılı başladık ama toparlanıyoruz. Bundan sonra üç puanlar art arda gelecek inşallah. Herkes bizi eleştiriyor, böyle şeyler normal, canları sağ olsun" dedi.