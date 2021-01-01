Dortmund'un yıldızı Haaland rekorlara devam ediyor

Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup eden Dortmund'da Erling Haaland rekorları alt üst etti

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland genç yaşına rağmen adını, futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'un Sevilla'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol ve bir asistlik performans gösteren Norveçli yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 13 maçında 17 gole imza atan ilk futbolcu oldu.

Roy Makaay'ın da rekorunu kırdı

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 5. ve 10. golüne en kısa zamanda ulaşan isim de Haaland olmuştu. Muhteşem bir performans sergileyen yıldız golcü, ilk 7 Şampiyonlar Ligi maçında 10 kez gol sevinci yaşayarak, Roy Makaay'a ait olan 'en hızlı 10 gol' ünvanını eline geçirmişti.

Haaland'ın açıklamaları

Sevilla karşılaşmasının ardından DAZN'a konuşan Haaland, "Bunun kaynağının motivasyon mu yoksa tutku mu olduğunu sorarsanız; bilmiyorum ama bugün daha etkiliydik.

İyi bir planımız vardı. Bu hafta sonu büyük bir maçımız var. Bu maçın moralini o maça taşımalıyız çünkü o maçı da kazanmak zorundayız. Bu gece İspanya'da kazanmajk gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Diğer yıldızlarla rekabeti...

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski ve Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, Haaland'ın yaşındayken henüz Şampiyonlar Ligi'nde forma giymemişti.

Şampiyonlar Ligi'nde, 20 yaşındayken Lionel Messi 0,47, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ise 0.67 gol ortalamalarına sahipti. Erling Haaland ise 1.64 gol ortalamasıyla istatistikleri alt üst etti.