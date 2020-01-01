Dortmund'un altı oyuncusu, DFL'nin protokollerini ihlâl etti

Evlerine saç traşı için kuaför çağırdığı belirtilen oyuncuların, DFL'nin salgın boyunca koyduğu kuralları çiğnedikleri iddia edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü altı Dortmund oyuncusunun, saçlarını kuaför Winnie Nana Karkari'ye kestirerek DFL'nin salgın protokolünü deldikleri ortaya çıktı.

Bild' in haberine göre söz konusu altı oyuncunun Nakari'yi saçlarını kesmeleri için evlerine davet ettikleri ve oyuncuların hiçbirinin traş esnasında maske takmadıkları iddia edildi.

Haberde altı oyuncunun Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Thorgan Hazard, Axel Witsel ve Dan-Axel Zagadou olduğu da belirtildi.

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Konu hakkında bir açıklama yapan kuaför Nakari ise sadece fotoğraflar için maskesini çıkardığını ve tüm hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyledi.