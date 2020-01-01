Dortmund'dan Wolfsburg'a cevap: Ben olsam çenemi kapatırdım
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Hoffenheim'a 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılma mücadelesi veren bir diğer ekip olan Wolfsburg ise kendi evinde Bayern Münih'e 4-0 yenilince, ligi altıncı sırada bitiren takım Hoffenheim oldu.
Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılmak zorunda kalan Wolfsburg'un oyuncularından Maximilian Arnold "Ligi yedinci sırada bitirdiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dortmund'un böyle oynayacağını hiç düşünmezdim. 4-0'lık bir maçın ardından ne söyleyebilirsiniz?" diyerek Borussia Dortmund'u eleştirmişti.
Arnold'a cevap ise gecikmedi...
Borussia Dortmund'un direktörü Hans-Joachim Watzke "Eğer ben bir maçı 4-0 kaybettiysem, çenemi kapatırdım. Eğer biz bu kadar kötü bir takımsak, Wolfsburg bize karşı oynadığı maçları kazanırdı." ifadelerini kullandı.
Watzke aynı zamanda takımın teknik direktörü Lucien Favre'nin gelecek sezon da takımın başında kalacağını sözlerine ekledi.