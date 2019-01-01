Dortmund'dan Jadon Sancho için transfer sinyali

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho’nun geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ekibi ’un genç yıldızı Jadon Sancho, uzun süredir İngiliz devlerinin radarında yer alıyor.

, geçtiğimiz yaz bu futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Kicker’e yaptığı açıklamada Jadon Sancho’nun transfer olabileceğini ima etti.

Zorc, “Henüz bir karar verilmedi ancak Sancho’nun beş yıl daha burada oynamayacağını bilmek için mesih olmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

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Dortmund’un Sancho’nun gelişime büyük katkı sağladığını söyleyen Zorc, “İngiltere’nin büyük kulüplerinde olsaydı aynı gelişimi sağlayamazdı diye düşünüyorum. Biz genç futbolculara güveniyoruz ve onlara şans tanıyoruz. Onları oynatmaktan korkmuyoruz” diye konuştu.

Bu sezon kulübünde 9 resmi maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

İngiltere Milli Takımı’nın da formasını giyen Sancho, EURO 2020 Elemeleri’ndeki 3 maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.