Dortmund'dan açıklama: Erling Haaland ve Jadon Sancho...

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland ve Jadon Sancho hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

Erling Haaland ile Jadon Sancho ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. İki ismi kadrosunda bulunduran Borussia Dortmund oyuncuları satmak istemiyor gibi görünüyor.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland ve Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.

Hans-Joachim Watzke neler söyledi?

DAZN ve Goal'e konuşan Watzke, Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.

"Paralel bir plana sahip değiliz. Bu konuyu Erling, babası ve menajeri Mino Raiola ile görüşeceğiz. Gelecek sezon da Borussia Dortmund için aynı inançla ve istekle oynayıp goller atmasını istiyoruz. Alternatif bir planımız yok"

Sancho'nun durumu

Watzke, Haaland gibi, birçok takımın peşinde olduğu İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun durumu hakkında da bilgi verdi.

"Olasılıklarla ilgilenmiyorum. Jadon Sancho, Erling Haaland'dan çok daha uzun süredir bizimle birlikte. Jadon ile de konuşmamız gerekecek.

"Eğer bir teklif varsa, bunu her zaman olduğu gibi oyuncu ve menajeriyle görüşeceğiz. Yine de transfer piyasasının bu yaz sınırlı bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum.

"Koronavirüsün özellikle büyük kulüplerde ne tür yaralar açtığını görebilirsiniz. Bunlar iki haftada iyileşecek küçük yaralar değil"

Haaland ve Sancho bu sezon ne yaptı?

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Bundesliga'da 22 maçta 21 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

20 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 gol kaydetti.

Jadon Sancho ise, Bundesliga'da görev yaptığı 21 maçta 6 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi. 21 yaşındaki yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.