Dortmund'a Man City'den 16'lık transfer

Manchester City bir genç oyuncusunu daha kaybetti. Bynoe-Gittens artık Borussia Dortmund'da forma giyecek.

, 'den Jamie Bynoe-Gittens'ı kadrosuna kattı.

City altyapısında oynayan ve İngiltere U17 takımının formasını da giyen 16 yaşındaki Bynoe-Gittense, Jadon Sancho'nun ayak izlerini takip ederek Premier Lig devinden ayrıldı ve Dortmund'un yolunu tuttu. Sancho 2017'de Man City'den ayrılıp devine gittiğinde 17 yaşındaydı.

Alman ekibinin sportif direktörü Michael Zorc, sol kanatta görev alan Bynoe-Gittense ile uzun süreli bir sözleşme imzaladıklarını ifade ederken "Scout departmanımız harika bir iş çıkardı. Çok yetenekli bir kanat oyuncusunu aldık. Genç takımlarımızda kendini geliştrme şansını yakalayacak." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Bynoe-Gittens, Dortmund'a transfer olan üçüncü İngiliz futbolcu oldu. Daha önce Sancho'nun yanı sıra Birmingham'dan Jude Bellingham da sarı formayı sırtına geçirmişti.