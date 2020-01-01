Dortmund'a Man City'den 16'lık transfer
Borussia Dortmund, Manchester City'den Jamie Bynoe-Gittens'ı kadrosuna kattı.
City altyapısında oynayan ve İngiltere U17 takımının formasını da giyen 16 yaşındaki Bynoe-Gittense, Jadon Sancho'nun ayak izlerini takip ederek Premier Lig devinden ayrıldı ve Dortmund'un yolunu tuttu. Sancho 2017'de Man City'den ayrılıp Bundesliga devine gittiğinde 17 yaşındaydı.
Alman ekibinin sportif direktörü Michael Zorc, sol kanatta görev alan Bynoe-Gittense ile uzun süreli bir sözleşme imzaladıklarını ifade ederken "Scout departmanımız harika bir iş çıkardı. Çok yetenekli bir kanat oyuncusunu aldık. Genç takımlarımızda kendini geliştrme şansını yakalayacak." şeklinde konuştu.
Bynoe-Gittens, Dortmund'a transfer olan üçüncü İngiliz futbolcu oldu. Daha önce Sancho'nun yanı sıra Birmingham'dan Jude Bellingham da sarı formayı sırtına geçirmişti.