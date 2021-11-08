Dortmund’un yıldızına uyarı: Kafa yapısını değiştirmeli

Dortmund’un bu yaz 30 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven’dan transfer ettiği Donyell Malen, Almanya macerasına istediği gibi başlayamadı.

Yeni takımıyla çıktığı 17 maçta sadece bir gol ve iki asist üretebilen Hollandalı forvet, istatistikleri kadar sahada sergilediği tavırlarla da soru işareti yaratıyor.

Ne söylediler?

Malen hakkındaki görüşleri sorulan teknik direktör Marco Rose, genç oyuncunun bir uyum sürecinden geçtiğini söylerken, işin zihinsel boyutuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

“Donny, Bundesliga’nın temposuna ve buradaki fiziksel mücadeleye alışmaya çalışıyor.”

“Ama kafa yapısına değiştirmesi gerekli. İstediği pozisyonlara girebilmek için topsuz alanda daha fazla enerji harcaması gerekiyor.”

“Malen’i bunun kendisi için önemli olduğuna ikna etmeliyiz.”

"Sabır göstereceğiz"

Kicker’e konuşan Dortmund sportif direktörü Michael Zorc ise, Malen’in şu ana kadar hayal kırıklığı yarattığı itirafında bulundu.

“Donny şu ana kadar umduğumuz performansı sergileyemedi. Yeterli bir gol tehdidi oluşturamıyor ve takıma katkısı çok düşük. Onunla bu konular üzerinde çalışmamız gerekiyor.”

“Gereken yeteneğe sahip, biz de ona sabır göstereceğiz.”

PSV'de parladı

Geçen sezon PSV formasıyla 45 maçta 27 gole imza atan 22 yaşındaki oyuncu, 10 da asist yaptı. Hollanda’nın Euro 2020 kadrosunda da yer alan Malen, aldığı kısıtlı süreye rağmen attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Top hakimiyeti, hızı ve dripling yeteneğiyle sivrilen Malen’e yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, karar verme konusunda sorunlu bir oyuncu olması.