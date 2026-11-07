Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Joey Veerman hakkında dakikalarca konuştu ve net bir sonuca vardı: "O..."

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Joey Veerman'ın performansını ayrıntılı biçimde değerlendirdi.

Veerman, geçen yaz 22 milyon euro karşılığında PSV'den Dortmund'a transfer oldu. Oyun kurucunun uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı vardı ancak son maçlara ilk 11'de başladı.

Dortmund'un SV Elversberg ile oynayacağı lig maçı öncesindeki basın toplantısında Kovac, "Burada, Bundesliga'da tempo Hollanda'dakinden gerçekten çok daha yoğun. Burada Hollanda'ya kıyasla çok daha fazla ve daha yoğun savunma yapılıyor" dedi.

Ancak Hollanda ile Almanya'daki oyun tarzları arasındaki fark nedeniyle Kovac, Veerman'ın topa sahipken artık "en üst düzeyde" olduğunu düşünüyor. Kovac, "Hollanda'da futbol oynamaya çok daha fazla önem veriliyor" diye açıkladı.

"Joey'nin topla oyununda en çok beğendiğim şey sadeliği. Zorluk da güzellik de bu sadelikte saklı. Topuk pasları ya da başka karmaşık hareketler yapmasına gerek yok çünkü oyunu geriden ileri taşımaya çalışmalı."

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Kovac, "Bunu, elbette çevresindeki takım arkadaşlarıyla iş birliği içinde, çok iyi başarıyor. Özellikle stoperlerin ona çok güvendiğini görüyorsunuz. Sürekli onu arıyorlar. Mükemmel bir vücut pozisyonuyla her seferinde çok iyi konumlanıyor; böylece oyunu hızla ileri taşıyabiliyor veya

oyunun yönünü değiştirebiliyor" dedi.

Kovac'a göre Veerman'ın Dortmund'a transferi, şimdiye kadar büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir. "O, ileriyi düşünen çok zeki bir oyuncu. Çözümü ancak top kendisine geldiğinde aramaya başlamıyor; topu almadan önce çözümü hazır oluyor. Bu da kararlarını son derece hızlı verdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yalnızca onun değil, özellikle takımın da yararına oluyor."