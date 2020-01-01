Dortmund, Paderborn engelini 6 golle aştı

Son sıradaki rakibine ilk yarıda diş geçiremeyen sarı-siyahlılar, ikinci yarıda attığı gollerle maçı 6-1 kazanmayı başardı.

'nın 29. haftasında şampiyonluk adaylarından , küme düşmeme mücadelesi veren Paderborn'un konuğu oldu.

Maçın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan sarı-siyahlılar, soyunma odasına golsüz gitti.

İkinci yarıda Dortmund açıldı. 54. dakikada sol kanattan bindiren Guerreiro'nun ortasını kaleci çeldi, ancak topu önünde bulan Hazard takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bu golün 3 dakika sonrasında hızlı hücumla çıkan Dortmund'da Brandt sol taraftan ceza sahasına girdi. 'Al da at' pasında Jadon Sancho topu filelere gönderdi: 2-0.

72. dakikada Emre Can'ın eline çarpan topun ardından Paderborn penaltı kazandı. Atışı kullanan Uwe Hünemeier farkı bire indirdi ancak bu golün sevinci uzun sürmedi.

İki dakika sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda şut imkanı bulan Jadon Sancho, klas bir vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.

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Mücadelenin son 5 dakikasında ise Dortmund şov vardı. 85. dakikada Hakimi, 89'da Schmelzer ve 90+1'de Jadon Sancho attıkları gollerle skoru 6-1'e taşıdı ve Dortmund ikinci yarıdaki oyunuyla rahat bir 3 puan aldı.

Bu galibiyetle sarı-siyahlılar puanını 60'a çıkartarak lider 'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Son sıradaki Paderborn'un ise puanı 19'da kaldı.

Dortmund önümüzdeki hafta 'i konuk edecek. Paderborn ise Leipzig'in misafiri olacak.