Dortmund'un yeni hocası Marco Rose oldu

Favre'nin ardından takımı sezon sonuna kadar Terzic'e emanet eden Dortmund, Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ile anlaştı.

Teknik Direktör Lucien Favre ile yollarını ayıran ve takımı geçici olarak Edin Terzic'e emanet eden Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bir başka Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Marco Rose'nin sezon sonundan itibaren Borussia Dortmund'u çalıştıracağını açıkladı.

MARCO ROSE'NİN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Mainz'da yardımcı antrenör olarak başlayan Rose ardından Lokomotive Leipzig takımında çalıştı. Buradan sonra ise Salzburg'un alt yaş kategorilerinde görev yaptı. Nisan 2017'de Salzburg U19 ile UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı. Haziran 2017'de ise Salzburg'un A Takım teknik direktörlüğüne getirildi. İlk sezonunda takımı şampiyon yapan Marco Rose, Salzburg ile iki kez lig şampiyonluğu bir kez de kupa sevinci yaşadı.

2019/2020 sezonunda Borussia Mönchengladbach'ın başına geçen Marco Rose, Bundesliga'daki ilk sezonunda takımını 4. sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamlarında yer aldı.

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'da şuan 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise aynı puanla 6. sırada bulunuyor.