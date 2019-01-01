Dortmund kaçtı, Frankfurt yakaladı
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 5. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 11. dakikada Axel Witsel ve 43. dakikada Andre Silva'nın karşılıklı attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
Borussia Dortmund, maçın 66. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.
Ev sahibi ekip, Thomas Delaney'in 88. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 2-2'lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 10'a, Eintracht Frankfurt ise 7'ye çıkardı.