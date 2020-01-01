Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon euro'ya transfer etti

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Dortmund, 17 yaşındaki Jude Bellingham'ı 25 milyon euro'ya transfer etti.

transfer ettiği genç yıldızlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Alman devi son olarak Birmingham'da forma giten Jude Bellingham'ı transfer etti.

'ın da ısrarla istediği 17 yaşındaki oyuncu için sarı siyahlılar 25 milyon euro bonservis edeli ödeyecek.

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Bellingham, 2019-20 yılında Birmingham formasını 43 resmi maçta giyerken 4 gole imza attı.

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Yeteneki orta saha oyuncusu 5 yıllık sözleşmeye imza atarken şu ifadeleri kullandı;

"7 yaşından itibaren oynadığım Birmingham City'ye, yaptıkları için yeterince teşekkür edemem. Şimdi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine katılmanın heyecanını duyuyorum. Dortmund'un özellikle genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olması benim ve ailem için tercihimi kolaylaştırdı. Umarım mümkün olan en kısa zamanda stattaki 80.000 kişinin önünde oynayabilirim."