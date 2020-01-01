Dortmund, Jadon Sancho'yu Manchester United'a satmaya hazır

Manchester United'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Dortmund, Jadon Sancho'nun satışına onay verecek.

Yılın flaş transferi Dortmund ile arasında gerçekleşmeye çok yakın.

Independent'in haberine göre Dortmund, Manchester United'dan iyi bir teklif gelmesi halinde Jadon Sancho'yu İngiliz devine gönderecek.

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Sarı siyahlı ekip, Jadon Sancho'nun kulüpteki potansiyeline ulaştığını düşünüyor. Ayrıca Alman ekibinin öngörüsüne göre önümüzdeki sezon bonservis bedellerinin de düşmesi bekleniyor.

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Manchester United'ın Premier Lig'de ve 'nde sezonu bitireceği sıralama da transfer bedeli için kilit rol oynayacak.

İngiliz devi, müzakereleri 55 milyon sterlin'den başlayarak ek maddelerle 80 milyon sterlin'e kadar ulaşabilecek bir anlaşma üzerine de çalışıyor.