Borussia Dortmund, bugün cumartesi günü Signal Iduna Park'ta oynanan ve ligin yedinci haftası kapsamındaki karşılaşmada konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u güç bela 1-0 yenerek Bundesliga'nın zirvesine geçici olarak yerleşti.

Böylece puanını 17'ye yükselten Dortmund, bir maç eksiğiyle 14 puanda bulunan ezeli rakibi ve ikinci sıradaki Bayern Münih'in 3 puan önüne geçti. Bayern Münih, yarın pazar günü üçüncü sıradaki ev sahibi Freiburg ile 13 puanla zorlu bir mücadeleye çıkacak.

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İlk yarı iki taraf için de fırsatlara sahne oldu ve Frankfurt birden fazla kez tehlikeli oldu. Jonathan Burkardt 27. dakikada gol fırsatını harcarken, Gregor Kobel de Dortmund'un orta sahadaki bir hatasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Younes Bentaleb'in tehlikeli bir girişimini uzaklaştırdı.

Buna karşılık Frankfurt kalecisi Noah Atubolu, 53. dakikada bir kez daha skoru açmaya ramak kalan Gineli forvet Serhou Guirassy karşısında parladı; Guirassy'nin kafa vuruşu üst direğe çarparken, Kobel de Cezayirli yıldız Fares Chaibi'nin sert bir girişimine engel oldu.

68. dakikada oyuna sonradan giren Maximilian Beier, iki takım arasındaki karşılıklı baskı döneminin ardından, maçın 80. dakikasında diğer oyun sonu dahil olan Jobe Bellingham'ın kritik pasıyla Dortmund'un tek golünü kaydetmeyi başardı.

Dortmund, Alman Ligi'nde Werder Bremen (2-2) ve Union Berlin (0-0) karşısında aldığı iki üst üste beraberliğin ardından bu maça çıkmış ve bugünkü galibiyetiyle yerel kulvarda galibiyet yoluna geri dönerek, yarınki maçta Bayern Münih'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.