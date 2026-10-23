Saha içindeki "selfie" fotoğrafı yakın zamanda Alman Borussia Dortmund kulübünün taraftarlarını değerli ödüllerden mahrum bırakabilir; zira kulüp, maçlar sırasında telefonlarını kullanmayan taraftarları ödüllendirmeye yönelik planlarını açıkladı.

Dortmund, saha içinde telefonlarını ne sıklıkta açtıklarını ölçen bir uygulama kullanan taraftarlara imzalı formalar ve kulüp ürünleri için hediye kartları sunuyor.

Dortmund, ESPN sitesinin aktardığına göre, "giderek daha fazla taraftarın tribünlerdeki selfie fotoğrafları, canlı yayınlar ve sosyal medyadan rahatsız olmaya başladığını" belirterek, taraftarların Eintracht Frankfurt'u sahasında ağırlayacağı cumartesi maçından itibaren kulüp uygulamasındaki "taraftar modunu" kullanmak için gönüllü olabileceklerine işaret etti.

"Taraftar modu", devre arası hariç olmak üzere maç boyunca telefonun kaç kez açıldığını ölçecek ve cihazı az kullanan taraftarlara, buna bağlı olarak puan verecek; en çok puanı toplayanlara ise ödüller sunulacak. Telefon her açıldığında kullanıcı puan kaybedecek.

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Ödül sistemi ve uygulama isteğe bağlı olup, taraftarların telefonlarını kullanmalarına yönelik herhangi bir yasak bulunmuyor.

Alman futbolu, gürültülü taraftar kitlesiyle, özellikle de Dortmund taraftarlarına ait meşhur ve devasa "Sarı Duvar" tribünüyle tanınıyor.

Kulübün bu tutumu, Alman futbolunda stadyum atmosferini sosyal medya içeriğine dönüştürme girişimlerine, özellikle de profesyonel çekim ekipmanları kullanan influencer'lara karşı ortaya çıkan sert tepkinin bir parçası olarak geliyor.

İkinci lig takımlarından Hertha Berlin, bu ay maçlarından "ticari ve kâr amaçlı" video üretimini yasakladığını, ancak taraftarların kişisel kullanım için fotoğraf ve video çekmesine izin verdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Dinamo Dresden kulübü de sosyal medya amaçlı ticari çekimi yasakladığını açıklamış ve taraftarların maçlarda kendilerini rahat hissetmesini sağlamak ve kulübün televizyon yayın hakları anlaşmalarını korumak istediğini belirtmişti.

Taraftarlar telefonlarını bırakmaya teşvik edilse de, Dortmund oyuncuları cihazlarını diledikleri gibi kullanmakta serbest olacak; bunu bugün cuma günü teknik direktör Niko Kovac dile getirdi.

Kovac, takımın maç öncesinde birlikte yediği öğün sırasında telefon kullanımını zaten yasakladığını, ancak oyuncuların soyunma odasında veya takım otobüsünde telefon kullanmasına ya da kulaklık takmasına karşı olmadığını söyledi.

Şunları ekledi: "Oyuncular maça hazırlanmak için neye ihtiyaçları olduğunu bilecek kadar olgun."

Bununla birlikte Kovac sözlerini şöyle tamamladı: "Sanırım hepimiz zaman zaman telefonlarımıza bakarak daha az vakit geçirebiliriz. Bunu azaltırsak, hepimiz başka şeylere daha fazla odaklanabiliriz."