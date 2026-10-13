Alman teknik direktör, takımının eksiklerini saklamıyor

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Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 4-1'lik net galibiyet sırasında takımın genç yıldızı Lamine Yamal'ın ortaya koyduğu performansı övdü, ancak futbolcularına bir eleştiride bulundu.

Flick, Barcelona'nın "Ali Sami Yen" stadında elde ettiği sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve takımının ilk yarıda iyi bir oyun sergilediğini, ancak ev sahibi ekibin bulduğu fırsatlardan birini gole çevirmesinin ardından bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarda Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Sonuçtan son derece mutluyuz. İlk yarıda da iyi oynadık, rakip bir fırsat yakaladı ve onu gole çevirdi, ancak geri dönmeyi başardık ve bu çok önemliydi."

Flick gelişmesi gereken noktayı belirledi

Farklı galibiyete rağmen Barcelona'nın teknik direktörü, takımının bazı detaylarda, özellikle hücumun son üçte birlik bölümünde karar alma konusunda performansını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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Flick şöyle açıkladı: "Bence Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilediğimizde, sahanın son üçte birlik bölümünde bazı durumlarda doğru kararları alamıyoruz ve bu geliştirilmesi gereken bir konu. Bu statta, bu taraftar atmosferinin ortasında oynamak kolay değildi, ama çok mutluyum."

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Lamine Yamal'a özel övgü

Flick, Barcelona'nın iki golüne katkı sağlayan son pasları veren Lamine Yamal'a açık bir övgüde bulunarak, gol atamamasının takımın oyunundaki etkisini azaltmadığını vurguladı.

Alman teknik adam, "Lamine bugün gol atmadı, ama iki golde son pası verdi ve mükemmeldi. Hayranlık uyandıran ve bizim için son derece önemli bir oyuncu" dedi.

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Genç yıldızı maç boyunca oyundan almamasıyla ilgili olarak ise Alman teknik direktör şunları ekledi: "Fiziksel olarak hazır, önemli bir oyuncu ve sahada bulunması iyi bir şey."

Maçın iki yarısı arasında soyunma odasında yapılan konuşmaya dair ise Flick, "Bu soyunma odasında kalacak" demekle yetindi.

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Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde ettiğini, böylece puanını 6'ya yükselttiğini ve Arsenal ile Sporting Lizbon'un önünde averajla geçici olarak liderliğe oturduğunu hatırlatalım.