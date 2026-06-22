Dörtlü turnuvada şok... Suudi prens, İspanya maçı gerçekleşmeden önce senaryoyu öngördü

Eski Al-Hilal Kulübü Başkanı Prens Abdurrahman bin Musaad, kısa ama son derece gerçekçi sözlerle Suudi Arabistan Milli Takımı’nın İspanya’ya karşı 4-0’lık ağır yenilgisini yorumladı ve maçın başlamasından 24 saat önce attığı, “büyük bir sonuç” uyarısı içeren tweet’i akıllara getirdi.

İspanya, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu’nun ikinci turunda Suudi Arabistan milli takımına 4-0’lık ağır bir yenilgi yaşattı.

Bu yenilgi, Dünya Kupası’ndaki kabusları yeniden akıllara getirdi: 2002 Almanya’daki 8-0’lık mağlubiyet ve 2018 Rusya’daki 5-0’lık yenilgi; “La Roja”nın attığı dört gol de Suudi milli takımının tarihindeki acı sonuçlar listesine eklendi.

Bu sonuçla Suudi Arabistan'ın puanı tek bir puanda kalarak sıralamanın en altında yer alırken, İspanya dört puanla zirveye yükseldi. Durum ne kadar zorlu olsa da, Yeşiller için umut kapısı hâlâ aralık kalıyor; tek şartla: Son turda Yeşil Burun Adaları'nı yenerek 32'li tur biletini garantilemek.

Prens Abdurrahman bin Musaad fazla beklemedi ve maç öncesinde “X” platformunda paylaştığı gönderisini yeniden yayınladı. O gönderide şöyle demişti: “Bir sürpriz yaşanma ihtimali olsa da, yarın İspanya milli takımının bizim milli takımımızı yenmesi çok mantıklı.”

Ayrıca şunları ekledi: “Skorun çok büyük olmamasını umuyorum. Sonuç ne olursa olsun, Yeşil Burun’la zorlu bir maçımız var. Allah’ın yardımıyla bu maçı atlatıp tur atlamayı umuyoruz… Her halükarda kalbimiz Yeşil Takım’la ve milli takım oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına güveniyoruz.”

Maçtan sonra ise sadece iki kelimelik bir yorum ekledi, ancak bu yorum her şeyi özetliyordu: “Mantıklı olan oldu.”

Bin Musaad’ın yorumu, görünüşteki soğukluğuna rağmen iki mesaj içeriyordu: Birincisi, karşılaşma öncesindeki seviye farkını kabul etmek; ikincisi ise son umut ipliğine tutunmaktı. Zira Yeşiller şu anda bir yol ayrımında... Ya Cape Verde’ye karşı alınacak bir galibiyetle moral geri kazanılacak, ya da Dünya Kupası anılarına yeni bir erken veda eklenecek.