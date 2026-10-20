İttihad'ın Ettifaq filelerine gönderdiği dört gol, maçtaki hakem tartışmasını ortadan kaldırmaya yetmedi. Bir hakem uzmanı, iki takımı Salı akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyoneller Ligi'nin onuncu haftasında karşı karşıya getiren ve İttihad'ın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede "El-Amid"in hatalı bir karara maruz kaldığını ortaya koydu.

İttihad'a üç değerli puan kazandıran farklı galibiyete rağmen, Suudi "El-Riyadiye" gazetesindeki hakem yorumcusu Muhammed Kemal Rişe, ilk dakikalarda yaşanan tartışmalı bir pozisyona dikkat çekti ve İttihad'ın, hakemin vermediği bir penaltıyı hak ettiğini vurguladı.

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Muhammed Kemal Rişe, yedinci dakikada Ettifaq oyuncularından birinin Portekizli Danilo Pereira'nın bacağına yaptığı müdahale sonucu İttihad lehine bir faul olduğunu belirterek, hakemin penaltı vermeme kararının hatalı olduğunu değerlendirdi.

Hakem uzmanı, kendi değerlendirmesine göre pozisyonun, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın devreye girip pozisyonu gözden geçirmesini ve hakeme doğru kararı almasında yardımcı olmasını gerektirdiğini açıkladı.

Bu hakem değerlendirmesi, İttihad'ın Ettifaq karşısında üstünlüğünü ortaya koyup 4-1'lik büyük bir galibiyetle sahadan ayrılmasına rağmen geldi. Takım, erken dakikalardaki pozisyonlardan birine eşlik eden tartışmaya rağmen mücadeleyi kazanma ve üç puanı toplama becerisini ortaya koydu.

Rişe'nin pozisyona ilişkin değerlendirmesi, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlar söz konusu olduğunda, büyük gol farkıyla sonuçlanan maçlarda bile video teknolojisinin etkili kararların gözden geçirilmesindeki rolünü yeniden gündeme getirdi.

İttihad, Ettifaq karşısında aldığı farklı galibiyetten yararlanarak puanını 20'ye yükseltti ve Suudi Arabistan Roshn Profesyoneller Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya yerleşti. Mağlubiyet ise Ettifaq'ın puan tablosundaki konumunu iyileştirme çabalarını sekteye uğrattı.

İttihadlılar dört gollü galibiyetlerini kutlarken, hakemin yedinci dakikada El-Amid lehine penaltı vermeyerek hata yaptığını değerlendiren hakem uzmanının görüşünün ardından Danilo Pereira pozisyonu tartışmaların odağı olmayı sürdürdü.