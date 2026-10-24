Dört isim kadro dışı: Real Madrid El Clasico kadrosunu açıkladı

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya La Liga'nın onuncu haftasında Barcelona ile oynanacak El Clásico için takımının kadrosunu açıkladı. Kraliyet ekibi, bu karşılaşmaya başta cezalı olduğu için forma giyemeyecek Brezilyalı Vinicius Junior olmak üzere, sakatlıklarıyla boğuşan üç oyuncunun eksikliğiyle çıkacak.

Eksikler listesinin başında, hakkında verilen men cezasını çekmeye devam eden Vinicius'un durumu yer alıyor. Oyuncunun kadro dışı kalması herhangi bir fiziksel sorunla bağlantılı olmamasına rağmen, sezonun en önemli maçlarından birini kaçıracak.

Brezilyalı kanat oyuncusu, Müsabakalar Komitesi tarafından verilen dört maçlık men cezasının ikinci maçını çekiyor; bunun iki maçı Villarreal karşılaşmasındaki Saliba'nın saçını çekme olayı nedeniyle, iki maçı ise sonrasındaki itirazları nedeniyle verildi.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Temyiz Komitesi cezayı onaylamıştı, böylece oyuncunun La Liga müsabakalarındaki yeniden sahne alışı kasım ayı sonlarına ertelenmiş oldu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Vinicius'un yanı sıra Mourinho, sakatlıklarından iyileşmeye devam eden Rodrygo ve Raul Asencio'ya da güvenemeyecek. Ayrıca Ferland Mendy, birden fazla kez takımla birlikte antrenmanlara katılmasına rağmen kadroda yer almıyor.

Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Savunma: Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Alvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

Hücum: Endrick, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.