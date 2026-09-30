Real Madrid kulübü, bugün çarşamba günü, İspanyol savunmacısı Raúl Asencio'nun sağ kaval kemiğinde bir sakatlık yaşamasının ardından önümüzdeki saatler içinde bir cerrahi operasyon geçireceğini açıkladı. Bu durum, kraliyet ekibinin savunması için bu sezon yaşanan yeni bir darbe niteliğinde.

Real Madrid, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Oyuncumuz Raúl Asencio, sağ kaval kemiğindeki stres kırığının tedavisi için yarın bir cerrahi operasyon geçirecek."

Öte yandan "Marca" gazetesi, Asencio'nun operasyonun ardından uzun bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyacağını ve bunun kendisini 2 ila 4 ay arasında sahalardan uzak tutacağını, bunun da oyuncunun yaklaşık olarak gelecek yılın başına kadar sahalardan uzak kalacağı anlamına geldiğini belirtti.

Real Madrid'in savunmacısı, ağrının yeniden nüksetmesi nedeniyle antrenmanı yeniden bırakmak zorunda kaldı ve yalnızca bir gün sonra, Valdebebas'ta en kötü korkular doğrulandı; İspanyol savunmacı operasyon geçirecek.

Ağrı hiçbir zaman dinmedi ve sakatlanan bölgedeki yeni bir ağrı nöbeti bardağı taşıran son damla oldu; bu da oyuncu için cerrahi operasyon yapılması kararının alınmasına yol açtı.

Cerrahi operasyon, Asencio için geçen sezonun sonundan bu yana ufukta beliriyordu; o dönemde bu seçenek, uzun iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla yaz mevsiminden yararlanılarak zaten masadaydı.







