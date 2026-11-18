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Max Eberl, Bayern Münih'te uzun süre eleştirilerin hedefindeydi ancak artık tablo değişti.

Max Eberl, Bayern Münih'teki çalışmalarıyla ödül kazanabilir. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Globe Soccer Awards'ta "Best Sporting Director 2026" ödülüne aday gösterildi.

53 yaşındaki Eberl, son dört adaydan biri. Almanya'nın rekor şampiyonunun yöneticisinin yanı sıra Barcelona'dan Deco, PSG'nin kadro planlamacısı Luis Campos ve Arsenal'den Andrea Berta da aday gösterildi.

Eberl, Mart 2024'ten bu yana Bayern Münih'te sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Sözleşmeyi imzalamasından birkaç ay sonra, teknik direktör Vincent Kompany ile yapılan anlaşmanın baş sorumlusu oldu. Münih ekibi ayrıca onun yönetiminde Michael Olise ve Luis Diaz gibi isimleri transfer etti.

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Eberl, özellikle Kompany hamlesi nedeniyle sonradan büyük övgü aldı. Eski yönetim kurulu başkanı Kar-Heinz Rummenigge, kısa süre önce o dönemde Bayern yönetiminde Belçikalı teknik direktörün göreve getirilmesine yönelik çekinceler bulunduğunu açıkladı .

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Rummenigge, bundesliga.com ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Max Eberl'in bir iç toplantıda Vincent Kompany'nin adını ortaya attığını hatırlıyorum. Ona 'Emin misin?' diye sordum. O da 'Neden?' dedi. Ben de 'Premier Lig'den yeni düştü' yanıtını verdim. Daha önce ne Bundesliga'da ne de başka bir yerde, ligden yeni düşmüş bir teknik direktörle anlaşmıştık. Bu adımı atacak cesaretimiz olup olmadığını uzun uzun tartıştık."

Sonunda bu riski almaya karar verildi ve Kompany yeni teknik direktör olarak göreve getirildi. Belçikalı çalıştırıcı, kupasız geçen bir sezonun ardından 1 Temmuz 2024 itibarıyla Münih ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Böylece, daha önce karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Thomas Tuchel'in yerini aldı. Kompany, Bayern'deki görevinden önce FC Burnley ile Premier Lig'den düşmüştü.

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Bayern Münih, Max Eberl'in sözleşmesini uzattı

Kompany tercihinde isabetli bir karar vermesine rağmen Eberl, Bayern Münih'te bir dönem eleştirilere de maruz kaldı. Kendisine yöneltilen eleştiriler arasında, yönetim kurulunu veya denetim kurulunu zamanında bilgilendirmeden kulüp içinde çok fazla tek başına hareket etmesi de vardı. Kulübün önde gelen isimlerinden Uli Hoeneß, mayıs ayında VfB Stuttgart'a karşı oynanacak Almanya Kupası finali öncesinde Eberl'i eleştirmiş ve yeni sözleşme imzalama ihtimalini "60'a 40" olarak değerlendirmişti.

Hoeneß, bu sözlerini eylül ayında, Eberl'in sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılmasının hemen ardından yumuşattı : "Max'in son altı ayda kulüp içinde kendisini daha fazla açtığını düşünüyorum. Hepimiz, Karl-Heinz ve ben, elbette Herbert Hainer de, ondan her konuda eskisine göre çok daha iyi bilgi aldık."

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Hoeneß'e göre Eberl, son aylardaki bu olumlu gelişmelerden önce Bayern Münih'te "biraz kendi başına hareket eden biri gibi yaşıyordu. Bu hoşumuza gitmiyordu. Ama bunu köklü biçimde değiştirdi. Bu konuda çok iyi iş çıkardı".