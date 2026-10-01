Dördüncü kurban: Suudi Arabistan, Katar maçı öncesi bir oyuncusunu daha kaybetti

Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci düzenlenişi olan "Körfez 27" turnuvasında Katar'a karşı oynayacağı kritik maç öncesinde yeni bir oyuncusunu kaybetti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının yarı finalinde Katar Milli Takımı ile öbür gün cumartesi günü, Cidde'deki İnma Stadı'nda karşılaşacak.

Suudi "Erriyadiye" gazetesi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın bek oyuncusu Zekeriya Hüsavi'nin Katar karşısında, hatta finale ulaşmaları halinde final maçında bile forma giyemeyeceğini belirtti.

Bu gelişme, Suudi Al Ahli bekinin önceki gün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, turnuvanın grup aşamasının üçüncü haftasında Irak'ı 2-0 mağlup ettikleri maçta sakatlanmasının ardından geldi.

Böylece Zekeriya Hüsavi, Körfez 27 turnuvasında kaleci Nevvaf El Ukaydi, orta saha oyuncusu Alaa Al Haci ve defans oyuncusu Hasan Kadeş'in ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sakatlık nedeniyle kaybettiği dördüncü oyuncu oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Yorgos Donis'in sol bek mevkiinde esas olarak Mütab El Harbi'ye güvendiği, Zekeriya Hüsavi'nin ise onu dinlendirmek amacıyla Irak karşısında sahaya çıktığı hatırlatılıyor.