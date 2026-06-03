Donyell Malen, Hollanda - Cezayir maçının hemen ardından Ronald Koeman'a net bir mesaj gönderdi

Donyell Malen, Hollanda milli takımının Cezayir'e karşı oynadığı veda maçı (0-1) hakkında pek de iyi hislerle geriye bakmıyor. Forvet, özellikle ilk yarıda birçok fırsat yakaladı, ancak gol atamadı.

İkinci yarıda Malen, Memphis Depay'ın sahada olması nedeniyle sağ kanada geçti. Maçın ardından NOS muhabiri Thierry Boon, Malen'e tartışma hakkında ne düşündüğünü sordu: Dünya Kupası'nda forvette o mu yoksa Memphis mi oynamalı?

“Ben sadece performans göstermeliyim. Hem burada hem de kulüpte, gerçekten odaklandığım tek şey bu. Ama Roma’da forvet oynuyorum, benim pozisyonum bu, en çok orada oynamayı seviyorum. Benim pozisyonum bu,” diyerek Koeman’a net bir mesaj verdi.

"Tabii ki sadece buna odaklandığım da söylenemez. Ama kulübümde forvet olarak oynuyorum, yani evet...", diyor.

Sağ kanat Crysencio Summerville ile olan uyumu hakkında Malen olumlu konuşuyor. “O tehlikeli bir oyuncu, iyi driplingleri var ve birkaç kez iyi ataklar yaptık. Verdiği pas biraz garip geldi ama o bu tür şeyleri görür.”

“Turnuva daha çok var, bu yüzden şimdi tamamen morali bozuk bir şekilde New York’a gitmemiz gerekmez,” diyor Malen, yenilgiyi önemsizleştiriyor. “Sadece pozitif kalmalı ve bu tür maçlardan ders çıkarmalıyız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz.”