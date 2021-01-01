"Dony van de Beek'i neden aldık?"

Rio Ferdinand, Hollandalı yıldızın kendini göstermesi için daha fazla süre alması gerektiğini söylerken, onun neden transfer edildiğini de sorguluyor.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Donny van de Beek'in Old Trafford'da daha önemli bir role sahip olması gerektiğini söylüyor. İngiliz eski stoper, yine de Hollandalı oyuncunun neden transfer edildiğini sorgulamaktan kaçınmıyor.

Van de Beek, 2020'nin yaz transfer döneminde Ajax'tan 55 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında kadroya katıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 27 kez forma giydi, ancak bunların sadece ikisi Premier Lig karşılaşmasıydı.

Ne söylendi?

Donny van de Beek'in hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Rio Ferdinand, FIVE ile VIBE'ye şunları söyledi:

“Onun durumunu hissedebiliyorum. Kim olduğu umrumda değil. Sadece üç-beş dakika oynarsanız, performans sergileyemezsiniz. Ne seviyede bir oyuncu olduğun umurumda değil.

Takım seçimi ve fırsatları açısından kendisine yardım edildiğini sanmıyorum, bu yüzden henüz tutarlı bir şekilde performans gösterecek bir konuma getirilmediğinden düşük performans gösterdiğini söylemenin adil olduğunu düşünmüyorum.

"Onuu gerçekten anlıyorum ama neden alındığını, gelirken ona neler söylendiğini duymak ilginç olurdu. Çünkü fırsatların bu kadar yetersiz olacağını bilseydi, sanıyorum ki buraya gelmezdi.

"Van de beek yeterince zeki"

Rio Ferdinand, Donny van de Beek hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:

“Ajax'la Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale koştukları yıl onu çok izledim.

Ceza sahasına gelme biçimi, derinde oynayabilmesi ve topu tutma özelliği, oyunun ilerlemesini sağlaması açısından çok etkileyiciydi.

Kesinlikle bu takıma değer katacağını düşünüyorum. O, goller yaratacak biri, Leicester'a karşı bunu yaptı. Ceza sahasına girdiğinde, topu filelere nasıl göndereceğini biliyor.

Ama ceza sahasına girmek için Bruno Fernandes'nin oynadığı pozisyonda oynaması gerekiyor ve bunu yapmayacak. Bunu 6 veya 8 numarada oynarken yapabilir mi? Sanmıyorum ama yeterince zeki.

Ajax oyuncuları zeki futbolcular olarak yetiştiriliyorlar, birden fazla pozisyonda oynayabiliyorlar, o da bunu yapabilir. Açıkça görülüyor ki United, Bruno'nun arkasında daha sert bir orta saha alanı istiyor.

"Sert, mücadeleci oyunun Van de Beek'in güçlü yanlarından biri olmadığı için bunu anlıyorum. Ama sonra şu soru akla geliyor: O halde neden onu satın aldık?"

Büyük resim

Van de Beek, United'da arzulanan etkiyi yaratmaya çalışırken "kaybolmuş" görünmekle suçlanıyor.

Manchester United ile beş yıllık bir sözleşmesi var ancak bu anlaşmanın yerine getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil.