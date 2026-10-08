Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yıldız oyuncusu Salem el-Devseri'nin geleneksel rakip İttihad'a karşı oynanacak Klasiko maçındaki durumunu netleştirdi.

Hilal, yarından sonra cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da İttihad'ı konuk edecek; karşılaşma Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçı olacak.

Suudi Arabistan'ın "el-Riyadiyye" gazetesi, Inzaghi'nin geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlıktan tam olarak iyileşmesinin ardından Salem el-Devseri'yi İttihad'a karşı oynanacak Klasiko maçının kadrosuna dahil etmeye karar verdiğini belirtti.

Gazete, İtalyan teknik adamın el-Devseri'yi yedek kulübesine koymayı planladığını, maç sırasında hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ise ondan yararlanacağını açıkladı.

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"Tornado", Suudi Arabistan Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezonun başından beri Hilal'den uzak kalmıştı.

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında Finlandiya'da diz tendonundan ameliyat oldu; ardından geçtiğimiz perşembe günü takımla antrenmanlara döndüğü ana kadar süren bir rehabilitasyon programından geçti.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, sol kanat mevkii için Brezilyalı Gabriel Martinelli ve Hollandalı Crysencio Summerville ile anlaşma sağlamıştı; bu durum, Salem el-Devseri'nin ilk on bire dönüşünü son derece zorlaştırıyor.