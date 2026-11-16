Dönüş yaklaştı: Al Qadsiah, Al Nassr maçı öncesi golcüsünü bekliyor

Al Qadsiah taraftarlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibinin İtalyan forveti Mateo Retegui, şu anda süren milli aranın ardından takım antrenmanlarına dönüşüne hazırlık amacıyla topla temas aşamasına başladı. Bu adım, sezonun en kritik döneminde takımdan uzak kalan ve yokluğu kulüpte büyük endişe yaratan golcünün dönüşünü yaklaştırıyor.

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Suudi Arabistan'da yayımlanan "Al Riyadiyah" gazetesinin kaynaklarına göre Retegui, tedavi ve rehabilitasyon programında büyük yol kat etmesinin ardından topla temas aşamasına geçiyor. Bu durum, oyuncunun dönüşünün çok yaklaştığına ve sağlık ekibinin onun kısa sürede sahalara dönebileceğine güvendiğine açıkça işaret ediyor.

Aynı kaynak, Retegui'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 5. haftasında önümüzdeki salıdan sonraki salı günü BAE ekibi Shabab Al Ahli karşısında forma giyip giymeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti. Teknik ekip, oyuncunun katılımına ilişkin nihai kararı vermeden önce fiziksel hazırlığını değerlendirmek istiyor.

Kondisyonerin odak noktası ise oyuncunun 4 Aralık'ta oynanacak Roshn Suudi Ligi 14. hafta mücadelesindeki Al Nassr maçı öncesinde dönmesi. Al Qadsiah, bu karşılaşmayı sezonun en önemli maçlarından biri olarak görüyor. Mücadelenin, zirve yarışının şeklini belirleyebileceği düşünülüyor.

İtalyan milli forvet, 29 Ekim'de Al Riyadh karşısında uyluk kasından sakatlanmasının ardından Al Qadsiah'ın son maçlarında forma giyemedi. Onu haftalarca sahalardan uzak tutan bu sakatlık, takımı kritik bir dönemde en önemli hücum silahından mahrum bıraktı.

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Retegui'nin yokluğunda Al Qadsiah onun eksikliğini telafi etmeye çalıştı ancak golcüsünün yokluğunun takım üzerindeki etkisi açıkça hissedildi. Özellikle kale önünde işi bitirecek bir isme ihtiyaç duyulan maçlarda bu eksiklik belirgin şekilde ortaya çıktı. Bu da oyuncunun dönüşünü teknik ekip ve taraftarlar için sevindirici bir haber haline getiriyor.

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Al Qadsiah, Roshn Suudi Ligi'nde 28 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunuyor. Takım, kıta turnuvasında ise "Batı" grubunda 8 puanla beşinci sırada. Bu tablo, önümüzdeki her maçı adeta bir final haline getiriyor.

Al Qadsiah, milli aranın ardından 24 Kasım'da Dubai'de Shabab Al Ahli ile karşılaşacak. Ardından 27 Kasım'da ligde Al Fayha'yı ağırlayacak, sonrasında ise Riyad'da Al Nassr'a konuk olacak.

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Shabab Al Ahli maçı, Al Qadsiah için AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te önemli bir sınav niteliği taşıyor. Takım, gruptaki konumunu iyileştirmeyi ve bir sonraki tura yükselmeye yaklaşmayı hedefliyor. Bu da Retegui'nin birkaç dakikalığına bile olsa dönmesini takım için önemli kılıyor.

Al Fayha maçı ise Al Qadsiah için ligde Al Hilal üzerindeki baskıyı sürdürme ve Al Nassr karşısındaki büyük randevu öncesinde aradaki 2 puanlık farkı koruma fırsatı olacak.

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Sonuç olarak akıllardaki soru şu: Retegui, Shabab Al Ahli maçına hazır olacak mı, yoksa teknik ekip risk almamayı ve Al Nassr maçını beklemeyi mi tercih edecek? Bu sorunun yanıtını önümüzdeki günler verecek. Ancak kesin olan şu ki Retegui'nin yeniden topa dokunması gerçek dönüşün başlangıcı. Al Qadsiah da golcüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde onu yeniden kadrosunda görmeye hazırlanıyor.