İngiliz forvet Harry Kane, Almanya ekibi Bayern Münih'teki kariyerini 3 sezon daha uzatmaya hazırlanıyor. Bu adım, oyuncunun Bavyera'daki tam istikrarını ve futbol önceliklerinin daha fazla kıtasal kupa kazanmaya doğru değiştiğini yansıtıyor.

İngiliz gazetesi "The Times", 33 yaşındaki forvetin, mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2027 yerine kontratını 2029 yılına kadar uzatmak için bu hafta Bavyera kulübünün yönetimiyle resmi görüşmelere başlamasının beklendiğini ortaya koydu.

Ailevi istikrar ve psikolojik huzur

Futbol kariyerini bir üst seviyeye taşıma hedefiyle Almanya'ya geldiğinden bu yana Kane, Münih'e tamamen yerleşmiş durumda; Bavyera kentinde ailesiyle birlikte büyük bir huzur içinde yaşıyor.

Şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon euro olarak tahmin edilen maaşının yeni sözleşmede büyük bir artış görmesi beklenmiyor. Bu da kararın finansal olmaktan çok sportif ve kişisel etkenlerden kaynaklandığına işaret ediyor.

Önceliklerin değişmesi

Sözleşmenin bu olası uzatımı, İngiliz golcünün önceliklerinde net bir değişimi yansıtıyor.

Alan Shearer'ın Premier Lig'de attığı gol rekorunu geride bırakmanın bir yolu olarak Premier Lig'e dönüş uzun süredir gündemdeyken, raporlar Kane'in artık daha çok Bayern Münih ile daha fazla kupa kazanmaya odaklandığını gösteriyor. Bunların başında ise hem oyuncunun hem de kulübün ana hedefi olmayı sürdüren UEFA Şampiyonlar Ligi geliyor.

Olağanüstü rakamlar

Kane, Bayern'e katıldığından bu yana olağanüstü rakamlara ulaştı; Bundesliga'da üst üste iki şampiyonluk kazandı ve yalnızca 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol attı. Bu da onu Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri ve Bayern'in hizmetlerini daha uzun süre garanti altına almak istemesinin başlıca sebeplerinden biri haline getiriyor.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Bu adım, Bayern Münih'e önümüzdeki yıllar için ihtiyaç duyduğu hücum istikrarını sağlayacak ve Kane'in Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birindeki kariyerini sürdürmesini garanti edecek.