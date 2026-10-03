Sakatlığın dayattığı uzun bir aradan sonra, Suud Abdülhamid nihayet sahalara dönüşe yaklaşmaya başladı. Son saatler, ülkesinin milli takımıyla "Körfez Kupası 27"de forma giyemeyen ve Fransız ekibi Lens'te yeniden yerini almayı bekleyen Suudi Arabistanlı bek için ilk olumlu işareti getirdi.

Suud, Lens'in Belçika ekibi Standard Liège'i 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 30 dakika süre alarak maç atmosferine yeniden döndü. Teknik ekip bu karşılaşmayı oyuncunun durumunu kontrol etmek ve uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra ona pratik bir test imkânı sunmak için değerlendirdi.

Suud'un sakatlığı, geçtiğimiz ağustos ayında Lens antrenmanlarında maruz kaldığı güçlü bir çürükle başlamış, ardından oluşan bir kan toplanması oyuncunun yokluğunu uzatmıştı. Oyuncu bir rehabilitasyon programına girmiş ve müsabakalardan uzak kalmış, böylece "Körfez Kupası 27"deki Suudi Arabistan milli takımı kampında yer alamayacağı kesinleşmişti.

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Standard Liège karşısındaki süre, teknik ekibe durumunu daha geniş biçimde değerlendirme fırsatı verdi. Lens teknik direktörü Yannick Cahuzac, maçta uzun süre forma giyemeyen bazı oyuncuların döndüğünü ve bunların arasında, sakatlığından iyileşmesinin ardından yarım saat süre alan Suud'un da bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistanlı bekin dönüşü son derece önemli bir zamanda geldi. Lens, Fransa Ligi'nde 9 Ekim'de Olympique Lyon ile karşılaşmaya hazırlanıyor; ardından aynı ayın 13'ünde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Böylece Suud'un bu iki maçtaki durumu, hazır olup olmadığının gerçek testi olacak.

Lens'teki umut vadeden başlangıcı sakatlık nedeniyle sekteye uğrayan Suud Abdülhamid, artık yerini kademeli olarak geri kazanma fırsatıyla karşı karşıya. Zira bir hazırlık maçında bile olsa yeniden forma giymesi, tam dönüş yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Önümüzdeki maçlar ise Suudi Arabistanlı bekin ritmini hızlıca geri kazanıp Lens'in ve Suudi Arabistan milli takımının planlarına geri dönüp dönemeyeceğini belirleyecek.