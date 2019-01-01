Donny van de Beek: Gelecek hafta bu işi bitirebiliriz

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup eden Ajax’ın oyuncuları açıklamalarda bulundu.

’ın oyuncularından Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech ve Donny van de Beek karşılaşmanın ardından mikrofonlara maçı değerlendirdi.

Takım kaptanı Matthijs de Ligt “Maç başladığında favori konumunda değildik. iyi bir takım. İyi bir ilk yarı oynadığımızı düşünüyorum. Ancak iyi oyunumuzu 90 dakikaya yayamadık. Neres’in şutunun direkten dönmesi büyük bir şanssızlık oldu. Deplasmanda gol bulduğumuz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Hakim Ziyech ise “Mükemmel bir ilk yarı oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe şans tanımadık ve ikinci golü bulmak adına şanslar yakaladık. Daha sonra onlar oyuncu değişiklikleri yaptılar ve bizi çok zorladılar. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynayamadık ama çok iyi defans yapmayı başardık” sözleriyle düşüncelerini belirtti.

Maçtaki tek golün sahibi Donny van de Beek “İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Tottenham taktiksel değişiklikler yaptı ve sorunlarımız başladı. 1-0 iyi bir skor, gelecek hafta bu işi bitirebiliriz. Rövanş maçı için iyi planlar yapmamız gerekiyor” şeklinde mücadeleyi değerlendirdi.