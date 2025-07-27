Donnarumma'nın Galatasaray hakkındaki düşünceleri ortaya çıktı

Kaleci arayışındaki Galatasaray'ın gözüne kestirdiği Gianluigi Donnarumma'nın PSG'den ayrılmaya sıcak bakıp bakmadığı belli oldu.

Fernando Muslera sonrası kaleyi kime teslim edeceği merakla beklenen Galatasaray, rotasını dünya futbolunun en dikkat çeken kalecilerinden birine çevirdi: Gianluigi Donnarumma.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kaleci transferi için Avrupa devlerinin file bekçilerini radarına almıştı. Alisson Becker, Ederson, ter Stegen ve Djordje Petrovic gibi isimler gündeme gelirken, yüksek bonservis bedelleri ve kulüplerin katı tutumu bu transferlerin önünü tıkadı.

Şimdi ise Aslan tüm dikkatini Paris Saint-Germain’in yıldız kalecisi Donnarumma'dan yana vermiş durumda. Fransız basınından Foot Mercato’ya göre, Galatasaray, İtalyan file bekçisi için ilk resmi teklifini PSG’ye iletti.

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Kulübün beklentisi ise 20 milyon euro civarında. Ancak bu dev transferin önündeki tek engel maliyet değil.

Donnarumma ne düşünüyor?

Sport Mediaset'in haberine göre Donnarumma, Galatasaray'a şu an için mesafeli. 25 yaşındaki yıldızın önceliği Premier Lig ekipleri olabilir.

PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Donnarumma, kulüpteki geleceğiyle ilgili net bir karar vermiş değil. Fransız ekibi ise oyuncunun ayrılığına sıcak bakabilir.

Her şartta Galatasaray, Muslera’nın ardından kaleyi dev bir isme teslim etme hedefinden vazgeçmiyor.