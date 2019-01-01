Donis Avdijaj resmen Trabzonspor'da!

Bordo mavililer, 22 yaşındaki golcü oyuncuyu renklerine bağladı.

, son olarak 'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı renklerine bağladı.

Bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kosovalı oyuncuyla 1+3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Avdijaj için herhangi bir transfer bedeli ödemeyecek.

Bordo mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamaya göre daha önce 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde top koşturan Avdijaj, ilk sezon için 274 bin euro kazanacak.

Opsiyon haklarının kullanılması halinde 2020/21 sezonu için 375 bin euro alacak olan Kosovalı hücumcu, kalan 2 sezon için de 500'er bin euro kazanacak.

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Ayrıca bordo mavili ekip, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelini ödenmeyeceğini açıkladı.

Donis Avdijaj, 2018/19 sezonunda çıktığı 15 Eredivisie maçında 4 gol attı ve 2 asist yaptı.