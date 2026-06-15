Donis, Uruguay maçı öncesinde Yeşiller’in kampını zorlu antrenmanlarla canlandırıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Georgios Donis, Pazartesi sabahı erken saatlerde, Uruguay ile yarın Salı günü Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak ve 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'ndaki ilk maç olacak karşılaşma öncesinde son hazırlıklar kapsamında kaleciler ve hücum oyuncularını kapsayan yoğun özel antrenmanlar düzenledi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Yunan teknik direktör "son antrenman seansında oyuncuların özel becerilerindeki hazırlık düzeyini artırmaya odaklandı". Kaleciler, Uruguay'ın güçlü hücumuna karşı hazırlık kapsamında, ceza sahası içindeki ortalar ve şutlarla başa çıkarak, refleks ve tepki hızı konusunda yoğun antrenmanlara tabi tutuldu.

Hücum tarafında ise teknik ekip, Salem Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam ve Sultan Mandash üçlüsüne, ceza sahası dışından ve kanatlardan şut ve bitirme çalışmalarını içeren ek antrenmanlar yaptırdı. Donis ise çeşitli hücum çözümleri hazırlamak amacıyla forvetler Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan ve Saleh Al-Shehri ile çapraz paslar ve kafa vuruşları üzerine yoğunlaştı.

Yeşiller, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grubun en önemli takımlarından birine karşı Dünya Kupası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Donis, Uruguaylı Celeste karşısında açılış maçında olumlu bir sonuç elde etmek için oyuncularının fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına güveniyor.