Donis taraftarları şaşırttı: Suudi Arabistan eleme turuna kalma adayı değil!

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, Yeşiller'in taraftarlarını şoke eden bir açıklama yaptı.

Maç sonrası basın toplantısında Donis, "İspanya ve Uruguay'ın varlığı nedeniyle Suudi Arabistan milli takımı bir sonraki tura yükselme adayı değil" dedi.

Donis, "İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasına şaşırdım, ancak grubumuzdan bir sonraki tura yükselme favorileri La Roja ve Uruguay olmaya devam ediyor. Yine de önümüzdeki iki maçta galibiyet almaya çalışacağız" diye ekledi.

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Mohammed Al-Owais'in sakatlığıyla ilgili olarak Donis, "Herhangi bir sorunu yok, harika bir maç çıkardı ve büyük bir karakter gösterdi, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

Donis, Suudi milli takımının ikinci yarıda iyi oynadığını ve bu sayede hücumdaki düşüşe yönelik eleştirilere cevap verdiğini düşünüyor.

Donis sözlerini şöyle tamamladı: "Hataları düzeltmeye çalışacağız. Her konuda iyi çalışıyoruz ve gelişmek için zamana ihtiyacımız var."



