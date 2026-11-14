Suudi Arabistan Teknik Direktörü Georgios Donis, Muhammed Mahzari'yi kasım ayı uluslararası ara döneminde Katar'da kurulan Suudi Arabistan kampından çıkarma kararı aldı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Mahzari'nin kadrodan çıkarılması, arka uyluk kasında hissettiği ağrılar sonucu gerçekleşti. Tıbbi tetkikler oyuncunun sakatlandığını ve bir tedavi ile rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu teyit etti; oyuncunun bugün kulübüyle rehabilitasyon programına başlamak üzere Riyad'a dönmesi bekleniyor.

Donis, Suudi Arabistan'ı Güney Kore karşısında 3-2'lik galibiyete taşımıştı. Bu maç, bugün cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda oynandı ve mevcut uluslararası ara döneminde, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamındaki ilk hazırlık maçı oldu.

İttihad'ın kanat oyuncusu Mervan es-Sahafi, ilk yarının uzatma dakikalarının ilkinde Suudi Arabistan Milli Takımı adına golü açtı.

İkinci yarının başında, tam olarak maçın 47. dakikasında Hyun-jun, yerden gelen bir ortayı güçlü bir vuruşla ağlara göndererek Güney Kore Milli Takımı'na beraberlik golünü kazandırdı; Suudi Arabistan kalecisi Mohammed el-Owais bu topa engel olmayı başaramadı.

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Hilal'in orta saha oyuncusu Mohammed Kanno gole hızla yanıt verdi ve maçın 56. dakikasında Suudi Arabistan Milli Takımı'nı yeniden öne geçirdi. Fransız ekibi Lens'in beki Saud Abdulhamid'den gelen pası alan Kanno, topu güçlü bir vuruşla ağlara gönderdi.

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Nasr'ın savunma oyuncusu Abdulelah el-Amri fazla beklemedi ve 59. dakikada Hilal'in orta saha oyuncusu Nasser el-Dawsari'nin kullandığı korner atışından gelen ortayı kafayla ağlara göndererek Suudi Arabistan'ın üçüncü golünü attı.

Güney Kore Milli Takımı adına 68. dakikada Lee Jae yerden gelen bir ortayı el-Owais'in ağlarına göndererek ikinci golü kaydetmeyi başarsa da, Suudi Arabistan Milli Takımı galibiyeti korumayı başardı.

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Bu galibiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Güney Kore karşısında 21 yıl aradan sonra, tam olarak 2005 yılından bu yana aldığı ilk galibiyet oldu; o dönemde Suudi Arabistan, 2006 Dünya Kupası elemelerinde rakibini gidiş-dönüş maçlarında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenmişti.

Bu maçın, Suudi Arabistan ve Güney Kore milli takımlarının 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana hem hazırlık hem de resmi düzeyde oynadıkları 19. maç olduğu belirtiliyor.

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Önceki 18 maçta Suudi Arabistan Milli Takımı 5 galibiyet elde ederken, Kore Milli Takımı 6 maç kazandı; 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

O tarihten bu yana iki milli takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelemedi; Kore Milli Takımı iki maç kazanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı, ardından bugünkü maçta galibiyet geldi.

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Hazırlık maçları düzeyinde ise iki milli takım aralarındaki 7. maçı oynadı. Bu seri 1980 yılında başladı; iki karşılaşmada üstünlük Kore Milli Takımı'nda oldu, 3 maç beraberlikle sonuçlandı, bugünkü galibiyet ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ikinci galibiyeti oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, 2000 Asya Kupası yarı finalinde gerçekleşmişti; Talal el-Meshal'ın attığı iki golle 2-1'lik galibiyet elde edilmişti.

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Son resmi maç ise 2023 Asya Kupası son 16 turundaydı; normal sürede 1-1'lik beraberlikle sona ermiş, ardından Kore Milli Takımı penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Güney Kore'nin ardından yeni bir hazırlık maçı oynayacağı belirtiliyor; takım önümüzdeki salı günü Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak.