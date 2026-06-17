Donis’in kararı, Suudi Arabistan milli takımını İspanya’nın ritmine uyduruyor

2026 Dünya Kupası’ndaki zorlu karşılaşma öncesinde yoğun hazırlıklarını sürdüren Suudi Arabistan A Milli Takımı, İspanya Milli Takımı ile oynayacağı beklenen maça hazırlık amacıyla, maç saatlerine uyum sağlayacak şekilde titizlikle hazırlanmış bir antrenman programı belirledi.

Giorgos Donis liderliğindeki Suudi Milli Takımı teknik ekibi, İspanya maçı için hazırlık antrenmanlarının tarihlerini belirledi. Önümüzdeki üç antrenman seansının Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Atlanta saatiyle öğlen 12:00’de (Riyad saatiyle akşam 7:00’de) gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, bu zaman çizelgesinin özenle hazırlandığını ve oyuncuların, önümüzdeki Pazar günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanacak İspanya milli takımıyla yapılacak maçın saatine tam olarak uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Suudi milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı olumlu maçın ardından hazırlıklara geri döndü. Takım, Dünya Kupası süresince konaklayacağı Austin şehrindeki “Q2” stadyumunda taraftarlara ve basına açık bir antrenman düzenledi.

Suudi gazetelerinin aktardığına göre, Yunan teknik direktör Georgios Donis, Uruguay maçında ilk 11'de yer alan oyuncular için fiziksel hazırlık salonunda rehabilitasyon seansları düzenledi.

Buna karşılık, diğer oyuncular sahada saha antrenmanı yaparken, kaleciler ise sinirsel tepki ve hızı geliştirmeye odaklanan özel egzersizler gerçekleştirdi.

Donis’in, yarın Çarşamba gününden itibaren oyuncularla günlük teknik toplantılarına yeniden başlaması planlanıyor. Bu toplantılar, İspanya maçı öncesinde aynı hataların tekrarlanmaması amacıyla Uruguay maçında yapılan hataların analiziyle başlayacak.

Milli takım, önümüzdeki üç antrenmanını Austin’deki “Q2” stadyumunda gerçekleştirecek. Ardından Atlanta’ya geçecek ve Avrupa şampiyonu ile oynayacağı maçın arifesinde, Mercedes-Benz Stadyumu’nda son antrenmanını yapacak.

Bu titiz program, teknik ekibin şampiyonluk için en güçlü adaylardan biriyle yapılacak zorlu karşılaşmaya fiziksel, teknik ve psikolojik olarak hazırlanmaya verdiği önemi yansıtıyor.